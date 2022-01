Energia,Salvini: governo intervenga o bolletta sarà insostenibile

Roma, 18 gen. (askanews) – “Il governo intervenga adesso perchè la bolletta sarà insostenibile, chiunque ci sia a palazzo Chigi bisogna che aiuti le imprese a competere, non possiamo andare avanti a lungo così”, ha detto Salvini secondo il quale occorre “aumentare la produzione di gas, smettere di litigare con la Russia e, in prospettiva, come fanno tutti gli altri paesi, tornare a fare ricerca sul nucleare sicuro di ultima generazione”.

Così Matteo Salvini all’evento dell’UGL “Indipendenza energetica e sviluppo sostenibile per i mercati.

“Il nucleare inquina di meno e impatta di meno e dà più garanzia di continuità, quello di ultima generazione non è Chernobyl, senza produzione discorie è l’energia più sicura che ci sia – spiega il leader della Lega -. Il nucleare inquina di meno, è meno pericoloso ed è più sostenibile tanto che la stessa Commissione UE su iniziativa della Finlandia, paese green, pensa a centrali nucleari”.

“La politica, le associazioni e le imprese sappiano che è un’emergenza nazionale, il rischio black out esiste, paghiamo già più di Francia e Germania come imprese. L’extra costo per le imprese nel 2022 è intorno a 30 miliardi, solo luce, se aggiungiamo gas e famiglie superiamo i 50 miliardi di maggior costo”.