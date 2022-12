Entra in chiesa a Minturno e strappa il messale, denunciato dal parroco un 37enne senza fissa di mora che non ha ancora spiegato il suo gesto

Surreale e per certi versi misteriosa vicenda nel Lazio, dove in provincia di Latina una persona entra in chiesa a Minturno e strappa il messale: un uomo era stato denunciato dal parroco ai carabinieri per quel fatto che rappresenta comunque un reato e secondo i media, l’emittente tv Teleuniverso, il denunciato si è presentato all’improvviso sull’altare ed ha iniziato a tirar via tutti i fogli.

Un 37enne entra in chiesa e strappa il messale

Stando al racconto del media laziale l’uomo è entrato in chiesa e, “senza alcun motivo, ha iniziato a strappare le pagine del libro delle letture liturgiche”. Quell’atto di danneggiamento era stato immediatamente denunciato dal parroco della Chiesa di Sant’Albina a Scauri. Stando la resoconto della televisione i fatti “sono avvenuti all’inizio di novembre, non durante la celebrazione della messa, ma in un momento in cui in Chiesa comunque c’era qualcuno”.

L’indagine dei carabinieri di Formia

Era partita la segnalazione ed erano scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Formia, coordinati dal maggiore Pascale. All’esito delle stesse e con l’auto delle testimonianze di chi era presente al fatto e delle telecamere, i militari hanno identificato un 37enne senza fissa dimora. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento ma non risultano ancora chiari i motivi del suo gesto.