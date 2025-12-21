Epidemia di Influenza K: Come Sta Colpendo Bambini e Adolescenti

In Italia, l’influenza K sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, con un’incidenza in crescita che preoccupa esperti e genitori. Recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che il virus ha colpito in modo significativo la fascia d’età compresa tra i 5 e i 14 anni, prevalentemente nelle scuole. Durante un’intervista con Fabio Fazio, il virologo Roberto Burioni ha descritto la situazione attuale, evidenziando come il virus H3N2, in particolare la variante K, sia considerato una super influenza per la sua resistenza ai vaccini.

La diffusione dell’influenza K

Burioni ha sottolineato che l’incidenza dell’influenza sta aumentando lentamente in tutte le regioni italiane. Attualmente, i casi riportati ammontano a 14,7 per 1.000 assistiti, con una crescita evidente in zone come la Campania e la Sardegna. Il virus H3N2, insieme all’H1N1, costituisce un mix virale che sta creando non poche difficoltà nel contenere la malattia, soprattutto nei contesti scolastici dove i bambini trascorrono molte ore insieme.

Il comportamento del virus nelle scuole

Proseguendo, Burioni ha affermato che le scuole rappresentano un ambiente favorevole alla diffusione del virus. Con classi composte da circa 25 alunni, il contatto ravvicinato facilita il passaggio dell’influenza. La chiusura delle scuole durante le festività natalizie potrebbe, tuttavia, rallentare la trasmissione del virus, offrendo un momento di pausa per il contenimento. La socializzazione durante le feste, però, aumenta il rischio di contagio.

Prevenzione e comportamenti da adottare

Un aspetto fondamentale da considerare è il modo in cui l’influenza si trasmette. A differenza di altre malattie come il COVID-19, l’influenza si diffonde prevalentemente attraverso il contatto diretto e le superfici contaminate. Burioni ha raccomandato di seguire il consiglio delle mamme: lavarsi le mani frequentemente. Questa semplice azione può ridurre significativamente il rischio di contagio.

Comportamenti responsabili

Oltre all’igiene delle mani, il buon senso gioca un ruolo essenziale nella prevenzione. Se una persona presenta sintomi influenzali, è preferibile evitare contatti ravvicinati, specialmente con le persone più vulnerabili, come i nonni. In situazioni lavorative, l’uso della mascherina può essere una misura utile per proteggere gli altri, proprio come fa un chirurgo in sala operatoria.

L’influenza K rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica in Italia, in particolare per i più giovani. Seguire le indicazioni degli esperti e adottare comportamenti prudenti può contribuire a contenere la diffusione di questo virus. La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare questa epidemia e proteggere la salute collettiva.