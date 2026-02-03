Maria Rita Parsi, il dolore di Eleonora Daniele: "Era mia amica, non era malata"

Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta, è morta improvvisamente all’età di 78 anni. Nel corso della trasmissione “Storie italiane“, la conduttrice Eleonora Daniele ha espresso tutto il suo dolore.

Maria Rita Parsi, l’addio alla nota psicologa: il dolore di Eleonora Daniele

Psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dell’infanzia, nonché volto amato della televisione italiana, Maria Rita Parsi è morta all’età di 78 anni.

Eleonora Daniele, nel corso della trasmissione “Storie italiane”, ha voluto ricordare così l’amica, senza nascondere la commozione per l’improvvisa scomparsa: “era una straordinaria professionista, sempre in primo piano nel campo della tutela per l’infanzia. Lei è noi, Maria Rita è sempre stata con noi, è stata con me per tantissimi anni. Ho iniziato a intervistarla a 27 anni, già ai tempi di Uno Mattina.”

Sempre a “Storie italiane”, Eleonora Daniele ha parlato della morte improvvisa dell’amica Maria Rita Parsi: “è difficile pensare che Maria Rita non ci sia più. Non aveva nulla, non era malata. Sembra impossibile, non riesco a capacitarmi di questa cosa, è una notizia sconvolgente per tutti noi. Era una persona amica, di famiglia.” Poi la conduttrice ha aggiunto: “arrivava qui la mattina, con la sua bottiglietta d’acqua. Si metteva là, mi sorrideva e mi chiedeva: come stai?”

Anche Francesco Vecchi, a “Mattino Cinque”, ha voluto ricordare Maria Rita Parsi: “un grande dispiacere. Una grande professionista che si occupava di minori e psicologia dei più piccoli e dei più fragili.”