Il 2 febbraio 2026, Gerry Scotti ha dato il via a una nuova settimana di La Ruota della Fortuna, un programma che continua a conquistare il cuore di milioni di italiani. Con la sua consueta energia, il conduttore ha accolto il pubblico in studio, accompagnato dalle note della band, promettendo un’ora di intrattenimento per tutte le famiglie.

Un inizio scoppiettante

Scotti ha aperto la puntata con un caloroso saluto, invitando tutti a godere di un’altra emozionante serata. Dopo aver presentato la sua co-conduttrice, Samira Lui, con cui ha condiviso un divertente scambio di battute, il clima si è subito fatto allegro. Gerry ha scherzato sul fatto che la Lui avesse indossato un suo vestito: “Era mio, dovevo uscire stasera con Paolino!” ha esclamato, alludendo al look che indossava.

Il gioco inizia

Subito dopo, Gerry ha preso posto al volante della sua iconica Fiat 500, pronta per essere vinta da uno dei concorrenti. Con un tono ironico, ha rassicurato Samira, affermando: “Non avere paura, Sam, non ti travolgo!” A questo punto, il campione di giornata, Paolo da Santa Domenica Vittoria, ha dovuto difendere il suo titolo contro due nuovi sfidanti: Rossella, infermiera di Martina Franca, e Domenico, un agente farmaceutico di Napoli.

Le sfide del gioco

La prima manche, denominata Giramondo, ha visto Domenico indovinare la parola “Nikah”, un termine del Brunei che si riferisce a un matrimonio reale. Grazie a questa risposta, il concorrente ha guadagnato i suoi primi 1.000 euro e un premio di viaggio offerto da MSC Crociere. La competizione è proseguita con il Cruciruota, dove il tema trattato è stato “Gallina”. Durante questa fase, Scotti ha condiviso un aneddoto della sua gioventù, raccontando come sua nonna riuscisse a catturare le galline mentre lui non ci riusciva mai.

Domenico ha continuato a dominare, accumulando un montepremi di 4.400 euro, mentre gli altri concorrenti erano ancora fermi a zero. Tuttavia, la situazione è cambiata durante il Round Musicale, dedicato a Bruno Mars, in cui Rossella ha mostrato le sue abilità, contribuendo a un clima di competizione sempre più acceso.

Il colpo di scena finale

La tensione è aumentata con l’arrivo del Round Jackpot, che aveva raggiunto un valore totale di 49.000 euro. Domenico, a sorpresa, è riuscito ad indovinare anche questa parola, portando il suo punteggio a 10.200 euro. Tuttavia, durante il Round Express, la situazione si è completamente ribaltata: Rossella ha accumulato 13.700 euro, mentre Domenico e Paolo si sono ritrovati a zero.

Alla fine, è stato Domenico a trionfare nel Round Finale, rispondendo correttamente e conquistando un premio di 26.000 euro, proprio in coincidenza del suo compleanno. La puntata si è chiusa con La Ruota delle Meraviglie, dove Domenico ha dovuto indovinare tre frasi legate alla cucina romana. Sebbene abbia avuto successo solo al secondo tentativo, il suo bottino finale è stato di ben 41.000 euro in una sola serata.

Il successo della puntata del 2 febbraio 2026

La puntata del 2 febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna ha dimostrato ancora una volta la capacità del programma di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Grazie a un mix di aneddoti personali, competizioni emozionanti e una conduzione vivace, Gerry Scotti ha creato un’atmosfera di festa che ha reso la serata memorabile. Il pubblico attende con interesse la prossima puntata per scoprire quali altre sorprese riserverà.