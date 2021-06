Eriksen sorride dopo il malore: "Sto bene, grazie a tutti"

(Adnkronos) – Christian Eriksen sorride dal letto dell'ospedale e, dopo la paura per il malore che lo ha colpito durante il match contro la Finlandia a Euro 2020, assicura: "Sto bene". Il giocatore dell'Inter pubblica su Instagram la sua prima foto dall'ospedale di Copenaghen dove è ricoverato da sabato.

"Ciao a tutti, grazie mille per i vostri affettuosi ed emozionanti messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia", si legge nel messaggio di Eriksen, abbinato allo scatto che lo ritrae stanco ma sorridente e con il pollice alzato.

"Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene -assicura Eriksen-. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite.

Giocate per tutti noi, vi auguro il meglio, Christian".

Il suo post è stato pubblicato anche dalla Dbu, la Federcalcio danese, sui propri canali social.