Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme, lui: "Nessun ritorno di fiamma"

Michelle Hunziker è stata avvistata ancora una volta insieme al suo ex, Eros Ramazzotti, e lo stesso cantante ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: il retroscena sul loro rapporto

Oggi Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono in buoni rapporti e, lo scorso marzo, i due sono diventati nonni del loro adorato nipotino, Cesare. Oggi il famoso cantante italiano è fidanzato con una ragazza di nome Dalila Gelsomino, mentre la showgirl svizzera è uscita allo scoperto con l’osteopata dei vip Alessandro Carollo. I due sembrano essere molto innamorati dei loro rispettivi partner, e non a caso Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio per mettere a tacere le voci in merito al suo legame con la Hunziker e ha detto.

“Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna”, ha fatto sapere il cantante attraverso i suoi canali ufficiali, e ancora: “L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se anche Michelle Hunziker interverrà in merito alla questione.