I voli in partenza dall’aeroporto di Catania Fontanarossa sono stati sospesi mentre quelli in arrivo sono stati dirottati verso altri scali: la decisione è stata presa in considerazione dell’eruzione dell’Etna in corso che sta inondando di cenere le piste della struttura aeroportuale.

I problemi legati al maltempo e il monitoraggio dell’Ingv

L’Etna torna a eruttare. La nuova fase eruttiva è in corso e, a causa del maltempo e delle nuvole dense di pioggia che sovrastano l’area, l’attività non può essere osservata in modo diretto ma può solo essere monitorata tramite gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Intanto, a confermare la presenza di un’attività stromboliana ci sono i potenti boati avvertiti ad Adrano e Biancavilla e la caduta di cenere lavica che ha raggiunto anche Catania.

In merito alla situazione del vulcano, gli esperti dell’INGV di Catania hanno riferito che “persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza”. I vulcanologi, tuttavia, hanno anche comunicato che “a partire dalle 7,20 il tremore vulcanico, già a livello alto, registra un repentino aumento dei valori“.

Y en #Italia 🇮🇹 🌋el #Volcán #Etna entró en en erupción

⚠️La red sísmica del #INGV detectó un rápido aumento de vibraciones continuas pic.twitter.com/6mdLBmW1hZ — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 21, 2023

La nuova fase eruttiva in corso sull’Etna ha spinto la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, a disporre la sospensione di tutte le attività. Le partenze sono state bloccate mentre i velivoli che avrebbero dovuto atterrare presso la struttura aeroportuale siciliana sono stati dirottati su altri scali.

La misura si è resa necessaria data la copiosa ricaduta di cenere lavica sulle pavimentazioni dell’aeroporto legata all’eruzione del vulcano. Tutte le operazioni di volo, quindi, sono state sospese fino a quanto non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda i voli dirottati o cancellati, i cittadini possono appellarsi alle compagnie aeree oppure controllare la situazione in tempo reale tramite il sito dell’Aeroporto (www.aeroporto.catania.it) e sui suoi profili Facebook e Twitter ufficiali.