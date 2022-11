Esa recluta 17 nuovi astronauti, anche un italiano e un'italiana

Milano, 23 nov. (askanews) - L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato 17 nuovi astronauti tra oltre 22.500 candidati provenienti da tutta Europa. In questa nuova classe 2022 ci sono cinque astronauti in carriera, un astronauta con disabilità, 11 riserve fra cui una italiana e un italiano, ...

Milano, 23 nov. (askanews) – L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato 17 nuovi astronauti tra oltre 22.500 candidati provenienti da tutta Europa. In questa nuova classe 2022 ci sono cinque astronauti in carriera, un astronauta con disabilità, 11 riserve fra cui una italiana e un italiano, Anthea Comellini e Andrea Patassa.

I candidati astronauti, prime nuove reclute in 13 anni, prenderanno servizio nel centro di Colonia, in Germania. Lì cominceranno il loro addestramento al più alto livello per partecipare alle future missioni Esa, compresa la riconquista della Luna.