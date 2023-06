Iniziano lunedì 26 giugno i colloqui orali per gli oltre cinquecentomila studenti alle prese con gli esami di maturità: ecco come si svolgeranno e come concorreranno alla votazione finale

Esami: secondo round. Iniziano lunedì 26 giugno i colloqui orali per gli oltre cinquecentomila studenti alle prese con le prove di maturità. Nei comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna il colloquio rappresenterà l’unica prova.

Esame orale, come si svolgerà?

L’esame orale prenderà il via da uno spunto iniziale – che si tratti di un’immagine, di un testo o di un video –, scelto dalla commissione. Si tratta della fase dell’esame finalizzata alla valutazione del percorso formativo e della conseguente crescita dello studente in una prospettiva pluridisciplinare. I temi più significativi di ciascuna disciplina saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe e il candidato sarà chiamato a esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) svolta nel proprio percorso degli studi.

Cosa determina il voto finale?

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente il punteggio per i crediti maturati durante il secondo biennio e l’ultimo anno, fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale è espresso in centesimi, così composti: quaranta punti per il credito scolastico, venti punti per il primo scritto, venti punti per il secondo scritto e venti punti per il colloquio orale. Il punteggio minimo per superare l’esame è sessanta.