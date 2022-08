L'impressionante escalation di violenza con 11 sparatorie in 26 ore a Little Rock e il bilancio complessivo di tre morti e tre feriti di cui due gravi

Negli Usa è in atto una vera escalation di violenza armata e ci sono casi al limite dell’assurdo con 11 sparatorie in 26 ore a Little Rock. La città dell’Arkansas è diventata una specie di “far west” e la polizia sta indagando a tappeto.

Il dipartimento di polizia di Little Rock e l’ufficio dello sceriffo della contea di Pulaski stanno indagando congiuntamente su tutti quegli episodi che hanno avuto un tragico bilancio complessivo: tre morti e tre feriti alle 21 del 14 agosto. Ecco i singoli episodi in agghiacciante timing: 13:53 di sabato 13 agosto al 4022 Frazier Pike, un ferito. Poi alle 13:37 al 9401 Mabelvale Cutoff, nessun ferito.

Ben 11 sparatorie in 26 ore a Little Rock

Ancora: alle 19:20 un deceduto a 900 isolati di South Rodney Parham. Veniamo a domenica 14 agosto: alle 12:58 un morto a Frazier Pike & 3M Road. Alle 14:39 un ferito all’Interstate 30 (direzione est) e 65th Street. Ed alle 14:44 un altro ferito all’Interstate 440 (direzione nord) e vicino a Springer Street. Poco prima delle 15:00 poi almeno tre sparatorie, a partire dall’Interstate 630 (direzione ovest) “vicino allo svincolo di Big Rock, seguite da un incidente vicino alla I-630 e Shackelford, per poi spostarsi verso l’incrocio di Markham Street e Arciere, nessun ferito”.

Intorno alle 16:00 ennesima sparatoria al 13111 di West Markham, nessun ferito. Alle 17:14 una sparatoria all’interno di un minimarket al 6500 di Mabelvale Cutoff con un morto ed un ferito grave.

Due fermi a carico di altrettanti sospettati

Secondo una nota del LRPD “attualmente le forze dell’ordine investigative stanno lavorando per determinare quale collegamento, se del caso, potrebbero essere collegati gli incidenti con le sparatorie”.

Vcino a Roosevelt Road e State Street due individui sono stati presi in custodia a seguito di un inseguimento che ha coinvolto agenti della polizia di stato. Si ritiene che le persone siano “collegate ad almeno uno degli incidenti con sparatoria”.