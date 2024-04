L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 9 aprile, alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana sull’Appennino bolognese.

Esplosione alla centrale di Suviana

In seguito all’esplosione Enel Green Power ha diramato un comunicato. “Il bacino della diga dell’impianto di Bargi non ha registrato danni ed è in sicurezza” ha spiegato la società del gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili. “Allo stesso tempo la produzione è stata fermata, senza causare alcun impatto sulla fornitura del servizio elettrico a livello locale e nazionale. L’Azienda comunica che sta continuando ad operare seguendo tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire l’evacuazione del proprio personale” si legge nella nota.

Cosa è successo

Gli uomini dei Vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per recuperare le persone che risultano ancora disperse. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che fossero in corso dei lavori di manutenzione alle turbine e che al momento dell’esplosione fosse previsto il collaudo. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, ha dichiarato ai giornalisti che le operazioni sono rese più difficili dal fumo e dal livello dell’acqua.

Il bilancio delle vittime

L’incidente che ha coinvolto l’impianto di Bargi, nel comune di Camugnano in provincia di Bologna, si è trasformato ben presto in una tragedia. Quattro persone hanno perso la vita, tre hanno riportato gravi ferite e cinque risultano ancora disperse.