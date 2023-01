Esplosione in una fabbrica di Volpiano: operai ustionati

Quattro operai sono rimasti feriti a causa di un incendio che è scoppiato in una fabbrica di Volpiano: due lavoratori sono in codice rosso

L’ennesimo incidente sul lavoro rischia di costare la vita ad alcuni operai che sono rimasti gravemente feriti nell’incendio capitato oggi, mercoledì 11 gennaio, in una fabbrica di Volpiano, a circa 20 chilometri dal capoluogo piemontese di Torino.

Volpiano, esplosione in una fabbrica: quattro operai feriti

L’azienda in questione è la Providus Local ed è dislocata in corso Piemonte, a Volpiano a meno di 20 chilometri da Torino. Nel corso della mattinata, presso questa azienda, si è verificata una pericolosa esplosione partita molto probabilmente da una bombola, che ha poi causato un incendio. Sul posto, nelle vicinanze dell’esplosione, si trovavano quattro malcapitati operai che sono rimasti ustionati.

Le condizioni di salute degli operai e l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, gli ispettori Spresal e i carabinieri, mentre alcune ambulanze hanno trasportato in ospedale i feriti. Due dei quattro uomini rimasti ustionati sarebbero in gravi condizioni e sono stati ricoverati e intubati al Cto. Per gli altri due, che sono stati portati in codice giallo al Giovanni Bosco, si tratterebbe, invece, solo di poche ustioni superficiali.