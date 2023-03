Estate 2023, aumenti fino al 20% per i prezzi di lettini e ombrelloni

I rincari che stanno colpendo moltissimi settori non risparmieranno le spiagge: "Far quadrare il bilancio ormai è un'impresa".

I rincari che stanno colpendo diversi settori, dalle bollette di luce e gas alla spesa al supermercato, non risparmieranno gli stabilimenti balneari. Per l’estate 2023, si prevedono infatti aumenti fino al 20% per lettini e ombrelloni, come riportato dal quotidiano Il Messaggero.

L’aumento dei prezzi dettato da quello dei costi di gestione

I gestori si sono detti costretti a incrementare i propri prezzi a causa dell’aumento dei costi che dovranno sostenere, a partire da quello del 25% per le concessioni demaniali, passando poi per Imu, Iva, inflazione e caro energia. Inoltre, assicurano, l’erosione delle spiagge consente di avere meno lettini e ombrelloni rispetto al passato.

“Noi raccomandiamo ai nostri associati di contenere gli aumenti ed equiparare il più possibile i prezzi alle stagioni precedenti. Ma far quadrare il bilancio di uno stabilimento ormai è un’impresa. Sembra che le tariffe siano alte perché vogliamo guadagnare di più, ma non è così”, ha dichiarato il presidente di Assobalneari Fabrizio Licordari.

I prezzi sul litorale romano per l’estate 2023

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, i prezzi delle spiagge di Ostia saliranno tra il 5 e il 7%, quelli dei lidi di Santa Severa anche del 10%. Prezzi stabili a Fregene, ma non a Sabaudia: un lettino in settimana costerà 12 euro, 16 nei weekend; nel 2022, non si superavano i 15.

