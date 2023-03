Sara Loiero, di soli 22 anni, ha perso la vita in un terribile incidente mortale a Sissa Trecasali. La sua auto è finita in un fosso.

Terribile incidente stradale a Sissa Trecasali, avvenuto nella serata di sabato 18 marzo, poco dopo le 20. Un’auto è finita in un fosso e una 22enne ha perso la vita.

Incidente a Sissa Trecasali, auto nel fosso: morta una 22enne

Nella serata di sabato 18 marzo, poco dopo le ore 20, si è verificato un terribile incidente mortale nel comune di Sissa Trecasali, in direzione Roccabianca. Per cause da accertare, un’auto è finita nel fosso e si è ribaltata mentre percorreva via Cavanna, nella frazione di Borgonovo. Una ragazza di 22 anni, Sara Loiero, è morta dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Il fratello Pasquale, che si trovava in auto insieme a lei, è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivate l’automatica di San Secondo e l’ambulanza di San Secondo e Colorno, ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Fidenza, che hanno effettuato i rilievi.

Incidente a Sissa Trecasali: la dinamica

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell’auto, che è finita in un canale. L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori. I due giovani sono stati portati all’Ospedale Maggiore, ma la 22enne è deceduta nel corso della nottata. Sara Loiero era originaria della frazione Torretta di Crucoli, comune della provincia di Crotone, e viveva nel parmense da settembre, e frequentava l’Università di Parma. Si era trasferita insieme alla madre, al padre e al fratello, ricoverato in gravi condizioni.