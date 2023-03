Un terribile incidente mortale si è verificato a Brescia. Un’auto è finita fuori strada e una donna ha perso la vita. Il giovane figlio è rimasto ferito nello schianto.

Incidente nel Mantovano, auto esce di strada: morta una mamma, ferito il figlio

Un’auto è uscita fuori strada dopo una semicurva a sinistra ed è finita in un campo. Il gravissimo incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, sabato 18 marzo, a Guidizzolo, nel Mantovano. Nell’incidente ha perso la vita una donna di 53 anni, mentre il figlio di 19 anni è rimasto ferito. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’automedica, l’eliambulanza decollata da Brescia, la Polstrada, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Castiglione. Purtroppo per la donna non c’era nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 21, lungo la strada che collega Medole a Guidizzolo, in località Ribeccò. Per il momento l’ipotesi più accreditata è quella che vede il 19enne alla guida, e la madre seduta sul sedile del passeggero. Dopo aver percorso una semicurva a sinistra, l’auto è uscita di strada, finendo in un campo e ribaltandosi diverse volte. La donna è stata sbalzata fuori dall’auto ed è morta. La vittima è Simona Migliorini, residente a Cavriana e originaria del Cremonese. Il figlio è rimasto ferito ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cremona.