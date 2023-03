Un terribile incidente mortale si è verificato nel tratto riccionese dell’autostrada A14. Il bilancio è di una vittima e sei feriti, con sei mezzi coinvolti nel tamponamento a catena.

Riccione, tamponamento a catena: una donna morta e sei feriti

Una donna di 83 anni, originaria di Ancona, è morta in un terribile incidente avvenuto nel tratto riccionese dell’autostrada A14. Nel tamponamento a catena sono rimasti coinvolti sei mezzi e ci sono sei persone ferite. Le vetture in questione viaggiavano nella carreggiata sud in direzione di Pesaro. L’incidente è avvenuto all’altezza della galleria di Scacciano, sul posto sono arrivati i mezzi del 118, insieme al personale della polizia autostradale della sezione di Forlì.

La donna è deceduta in ospedale

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso per circa un’ora, causando una coda di quattro chilometri tra il casello di Riccione e quello di Rimini Sud. La donna di 83 anni è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo è deceduta durante il pomeriggio di ieri, 16 marzo. Gli altri sei feriti, alcuni dei quali trasportati all’ospedale di Rimini, non sarebbero in pericolo di vita. Una donna di 74 anni è stata ricoverata a Cesena.