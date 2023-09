Estate 2023: vacanze finite per 3 italiani su 4, ovvero il 74% della popolazione

Secondo Coldiretti l’estate 2023 è terminata per 3 italiani su 4. Il 74% della popolazione è dunque rientrata dalle ferie.

Dati sulle vacanze degli italiani

Sempre l’indagine di Coldiretti ha evidenziato alcuni dettagli interessanti sulle vacanze scelte dalla maggior parte degli italiani.

Sembra infatti che la durata media delle ferie si sia accorciata rispetto agli scorsi anni, con una stima di 9 giorni di vacanza.

Anche la spesa per persona è diminuita di circa un 2%. Si è stimato che gli italiani abbiano speso in media 582 euro a testa. All’interno di questa spesa, Coldiretti sottolinea come circa un terzo sia destinato al cibo. La tavola resta quindi la voce principale del budget, che si tratti di ristoranti, pizzerie cibo di strada, specialità enogastronomiche o semplici souvenir.

L’estate 2023 prosegue a settembre

Non per tutti però la fine di agosto segna la fine delle ferie. Sempre Coldiretti ha stimato che saranno comunque 9.8 milioni gli italiani che hanno deciso di partire nel mese di settembre. Il dato porta il numero degli italiani che quest’estate sono andati in vacanza a 37,5 milioni.

Il tempo a settembre sarà comunque caldo. Per questa settimana si parla infatti di temperature africane dal momento che è previsto l’arrivo dell‘anticiclone Bacco.