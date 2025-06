Estate 2025, quanto costano sdraio e ombrelloni al mare? Le spiagge più economiche

Estate 2025, le spiagge più economiche per sdraio e ombrelloni: la lista com...

Estate 2025, stabilimenti balneari più cari: ombrelloni e lettini costano molto di più. Ecco le spiagge più economiche in Italia.

L’estate 2025 si avvicina e con essa la voglia di mare e relax sulle spiagge italiane. Tuttavia, chi sceglie gli stabilimenti balneari dovrà fare i conti con prezzi in aumento per ombrelloni e lettini. Tra rincari diffusi e costi crescenti, è importante conoscere quali sono le spiagge più economiche dove godersi il sole senza spendere troppo.

Scopriamo insieme le destinazioni migliori per una vacanza estiva all’insegna del risparmio.

Estate 2025, quanto costano sdraio e ombrelloni al mare?

L’estate 2025 si prospetta tra le più care degli ultimi anni per chi decide di trascorrere una giornata negli stabilimenti balneari. Ombrelloni e lettini, un tempo considerati spese contenute per le vacanze, oggi rappresentano costi significativi.

I dati rilevati da Altroconsumo, Federconsumatori, Codacons e IRCaF mostrano un aumento costante del prezzo medio per il noleggio di ombrelloni e lettini. Oltre all’incremento delle tariffe, si registrano frequenti spese aggiuntive, rendendo indispensabile prenotare in anticipo e confrontare con cura le diverse proposte.

Le rilevazioni di Altroconsumo (riferite alla settimana dal 3 al 9 agosto), IRCaF (14-21 giugno) e Federconsumatori evidenziano che il costo medio nazionale per una giornata in spiaggia con ombrellone e due lettini si attesta intorno ai 25-26 euro: Altroconsumo segnala una media di 25,80 € su oltre 200 stabilimenti monitorati, IRCaF conferma lo stesso prezzo per la terza fila nei giorni festivi, mentre Federconsumatori indica una media leggermente superiore di 26,20 €.

Per quanto riguarda le tariffe settimanali, Altroconsumo e IRCaF riportano una media di circa 170,70 €, con IRCaF che sottolinea come in località di prestigio si possano raggiungere costi fino a 354 €.

Gli aumenti annuali variano a seconda delle fonti: IRCaF registra un incremento del +4,47% per il giornaliero e del +6,41% per il settimanale rispetto al 2024; Altroconsumo parla di una crescita media del +5%, mentre Federconsumatori indica un aumento più contenuto, intorno al +2,3%, con punte più elevate in regioni come la Sicilia.

Tra le località con i rincari più significativi si distinguono Senigallia e Alghero, entrambe con un aumento del 9%, sebbene Senigallia rimanga tra le spiagge più economiche, mentre Alghero figura tra le più costose. Prezzi invece sostanzialmente stabili si registrano a Rimini e ad Alassio.

Estate 2025, le spiagge più care d’Italia: Campania, Liguria, Toscana e Sardegna in vetta ai costi

Le spiagge di Campania, Liguria, Toscana e Sardegna guidano la classifica delle località balneari più costose. Secondo IRCaF, le mete più care includono Sorrento (fino a 60 € al giorno), Lerici (46 €), Sabaudia (45 €) e la Costiera Amalfitana (40 €). Alassio (SV) e Forte dei Marmi (LU) figurano tra gli stabilimenti più esclusivi, con tariffe tra le più alte d’Italia: ad Alassio una settimana in prima fila costa mediamente 354 €, mentre a Viareggio si aggirano intorno ai 217 €. Gallipoli (LE) raggiunge i 316 € per la prima fila e 286 € per la terza.

Codacons segnala aumenti significativi negli stabilimenti di lusso, con prezzi che in alcuni casi superano i 1.000 € al giorno, includendo servizi VIP come tende private e consumazioni a credito.

Tra i lidi più costosi figurano Twiga Beach Club (Forte dei Marmi), Nikki Beach (Costa Smeralda), Excelsior Venice Lido (Venezia) e Augustus Hotel Beach Club (Forte dei Marmi).

Estate 2025, quanto costano sdraio e ombrelloni al mare? Le spiagge più economiche

L’indagine di IRCaF ha messo in luce diverse mete dove è possibile godersi una giornata al mare spendendo meno di 20 euro, soprattutto nelle file più distanti dalla riva. Tra le destinazioni più economiche emergono lidi in Puglia, Abruzzo e Basilicata, con esempi come:

Vieste (FG): 13 € al giorno

Maratea (PZ): 18 €

Roseto degli Abruzzi (TE): 17 €

Adriatico e Ionio risultano mediamente meno cari (23,43 € al giorno, 150,08 € a settimana) rispetto a Tirreno e Ligure (27,20 € giornalieri, 183,17 € settimanali), pur registrando aumenti significativi rispetto al 2024, mentre il Tirreno e la Liguria hanno lievi cali.

Tra le regioni più economiche, l’Abruzzo guida con 19 € al giorno, seguito da Basilicata (20 €), Calabria (21,50 €) e Puglia (22 €). Sicilia e Sardegna si attestano a 22,50 €, il Veneto a 25 €. Le più costose sono Toscana e Marche (26 €), Lazio ed Emilia-Romagna (27,50 €), con la Liguria in testa a 31 €.