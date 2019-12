Gatto si sdraia sulla neonata di appena 9 mesi e la soffoca: tragedia in Ucraina. Inutili tutti i tentativi di salvare la piccola.

Tragedia in Ucraina, nella regione di Vinnytsia situata a Est del Paese, a circa 125 miglia da Kiev. Una bimba di appena 9 mesi è morta soffocata dal gatto di casa che si era sdraiato, addormentandosi, sopra la faccia della piccola. In base ad una prima ricostruzione, la piccola, Alexandra (questo il suo nome), si era addormentata nella carrozzina nel cortile sul retro della casa dove viveva con il papà e la mamma. La madre Snezhana, 22 anni, in quel momento stava facendo le pulizie e per questo, probabilmente, non si è accorta di niente. Il gatto di casa è salito dentro la carrozzina e si è addormentato sopra di lei.

Quando Snezhana è andata a controllare che la piccola stesse bene ha trovato il gatto nella culla.

Ha subito allontanato l’animale accorgendosi però che qualcosa non andava. La 22enne ha provato subito a far rinvenire la piccola, ma purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano. La giovane madre ha chiamato immediatamente i paramedici i quali sono prontamente intervenuti sul posto. Ma non hanno potuto fare nulla per la piccola.





Gatto si sdraia su neonata

Secondo le autorità che indagano sul caso, il gatto avrebbe sentito l’odore del latte e percepito la presenza di un corpo caldo. Istintivamente, si è accoccolato nella culla soffocando la piccola che non aveva la forza sufficiente per allontanarlo o per gridare aiuto. La polizia, come riporta il Daily Mail, ha parlato di una morte accidentale. Per questo, nessuna denuncia è stata esporta nei confronti della madre.