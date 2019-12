Secondo giorno di sciopero in Francia, in piazza anche i black bloc. Quali sono i motivi delle proteste?

Seconda giornata di sciopero in Francia: tra i motivi delle proteste della popolazione vi è la riforma delle pensioni promossa da Emmanuel Macron. Oggi, venerdì 6 dicembre, si fermeranno gran parte dei treni regionali e di quelli ad alta velocità, ma anche aerei e metropolitane rimarranno ferme. I lavoratori hanno già annunciato che continueranno a incrociare le braccia (almeno fino a lunedì) se non verranno cambiate le premesse delle riforma. I sindacati, invece, riservano ad oggi la decisione se continuare le proteste o meno.





Francia, i motivi dello sciopero

La riforma delle pensioni proposta da Macron ha dato il via a un’enorme protesta: lo sciopero di ieri e quello di oggi stanno paralizzando il Paese. I motivi principali che hanno spinto i lavoratori e i sindacati ad aderire allo sciopero in Francia sono legati alle rimozioni delle agevolazioni riservate ad alcune categorie di lavoratori.

Il presidente d’oltralpe, infatti, intende snellire la riforma che ad oggi prevede 42 regimi pensionistici. In questo modo, però, cambierebbe anche la modalità con cui si calcolano le pensioni. Non ci sarebbe più un sistema basato sugli anni dei versamenti contributivi in misura maggiore, ma invece un calcolo sulla base degli effettivi contributi versati.

Inevitabile quindi il movimento popolare che in questi giorni sta mettendo a dura prova la Francia. Venerdì 6 dicembre si fermeranno i mezzi di trasporto: aerei, treni, metropolitane.

Scontri violenti a Parigi

La giornata di giovedì è stata caratterizzata da violenti scontri tra black bloc e polizia a Parigi. Alcuni veicoli sono stati incendiati e le vetrine di alcuni negozi nella zona di place de la Republique sono andate in frantumi. Le forze dell’ordine hanno quindi risposto agli scontri utilizzando lacrimogeni.