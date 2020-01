In cantiere al momento del crollo dell'hotel in Cambogia c'erano 30 operai: 18 sono stati tratti in salvo, mentre 7 persone hanno perso la vita.

Un hotel in costruzione è crollato nella provincia costiera di Kep, nel sud della Cambogia: ci sono almeno 7 morti. Sul posto, al momento del crollo, erano presenti anche una trentina di operai e per il momento soltanto 18 di loro sono stati estratti dalle macerie. Un crollo improvviso che ha colto alla sprovvista i lavoratori del cantiere. Hun Sen, il premier della Cambogia ha riferito che centinaia di militari e civili sono al lavoro per salvare altri eventuali dispersi o soccorrere i feriti.





Crolla hotel in Cambogia

Una caduta improvvisa che ha preso alla sprovvista i 30 operai che si trovavano in cantiere nel sud del Paese, nella provincia di Kep. Il crollo di un hotel in costruzione in Cambogia ha causato la morte di almeno 7 persone, ma il bilancio potrebbe ancora aggravarsi.

Secondo le prime informazioni, infatti, sono 18 le persone tratte in salvo dalle macerie, ma sul posto da quanto si apprende lavoravano almeno 30 operai. Il primo ministro Hun Sen ha chiarito che al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso per cercare gli altri dispersi e salvare più vite possibili.

Episodi precedenti

Non si tratta della prima tragedia che si verifica in Cambogia con una simile dinamica. Nel giugno scorso, infatti, una trentina di persone erano morte in seguito al crollo di un edificio in costruzione nella località costiera di Sihanoukville. Soltanto un mese fa, inoltre, almeno tre operai sono morti e decine sono rimasti feriti dopo il crollo di una mensa in costruzione in un tempio nella località turistica di Siem Reap.