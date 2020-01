Al momento dell'incidente sull'aereo c'erano 180 persone e sembra non ci siamo sopravvissuti. Alla base del disastro un problema tecnico.

Incidente aereo in Iran, poco distante da Teheran, dove un velivolo della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo. Stando alle prime informazioni, alla base del disastro aereo ci sarebbe un problema tecnico, come confermato da fonti ufficiali iraniane. L’aereo era diretto a Kiev e portava a bordo 180 persone tra passeggeri ed equipaggio. Secondo quanto riferito dai primi riscontri non ci sarebbero sopravvissuti.

Il governo ucraino non esclude che l’incidente aereo avvenuto in Iran sia un atto di terrorismo. Al momento, le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di un “problema” per cui il veivolo stava tornando indietro poco dopo il decollo.

Incidente aereo Iran

Stando alle prime informazioni a precipitare sarebbe stato un Boeing 737 della Ukraine Airlines appena decollato dall’aeroporto di Theran.

Secondo le prime verifiche l’incidente sarebbe legato ad un problema tecnico del velivolo e quindi non avrebbe alcun collegamento con l’attacco missilistico effettuato dall’Iran contro le basi americane in Iraq, come confermato dall’agenzia di stampa iraniana. Il portavoce dell’aviazione ha parlato alla stampa locale e ha riferito che una squadra investigativa è sul posto e sta compiendo tutte le verifiche del caso.





Indagini in corso

Stando alle prime informazioni, l’aereo sarebbe decollato alle 6.12 (ora di Theran) e si sarebbe schiantato solo 8 minuti dopo il decollo. Sul posto sono state inviate diverse squadre di soccorso, ma al momento non risultano notizie di sopravvissuti. L’impatto è stato violentissimo e secondo i soccorritori è impossibile che qualcuno dei passeggeri a bordo posso esserne uscito vivo.