Un uomo armato ha fatto irruzione all’università di Harvard: dal profilo Twitter dell’ateneo hanno invitato tutti a mettersi al riparo. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine. L’allerta è scattata una ventina di minuti prima delle 22 di giovedì 16 gennaio 2020. Al momento la situazione è tornata alla normalità senza conseguenze troppo gravi. Le forze dell’ordine, infatti, hanno assicurato che “l’individuo è stato fermato ed è in custodia”.

Paura all’università di Harvard, nello Stato americano del Massachusetts, nell’area metropolitana della città di Boston, dove un uomo armato ha fatto irruzione nell’ateneo. Secondo le informazioni diffuse dal profilo Twitter dell’università, infatti, il personale invitava tutti a mettersi al riparo. L’uomo non ha colpito nessuno studente e almeno per il momento non sono stati segnalati feriti o danni.

L’allarme, scattato intorno alle ore 22 di giovedì 16 gennaio è rientrato nella notte. L’individuo protagonista di quella che poteva essere una tragedia è stato fermato e preso in custodia dalla Polizia.

Harvard Alert: HUPD and CPD officers responding to a report of a male with a gun in the area of Smith Campus Center. Shelter in place. If outside go inside a Harvard building. If in a building stay where you are. More information to follow.

— Harvard University (@Harvard) 16 gennaio 2020