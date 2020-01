Uomo sordo fa causa a noto sito per adulti: mancano i sottotitoli nei dialoghi. Il portale, però, disporrebbe già di una sezione dedicata.

Un uomo sordo fa causa a un noto sito per adulti. La denuncia riguarderebbe la mancanza di sottotitoli nei dialoghi dei video pubblicati sulla piattaforma. Secondo l’uomo la fruizione sarebbe incompleta senza poter comprendere le conversazioni.

Sordo fa causa a sito per adulti

Un uomo non udente ha fatto causa ad un noto sito per adulti. Motivo della lamentela sarebbe la mancanza di sottotitoli in corrispondenza dei dialoghi all’interno dei video. Secondo Yaroslav Suris, infatti, la comprensione delle conversazioni risulta fondamentale per fruire in modo completo dei filmati messi a disposizione dalla piattaforma.

La class action si basa sul fatto che il sito in questione violerebbe l’Americans with Disabilities Act, la legge statunitense sui diritti civili che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità. Secondo Suris, infatti, per gli utenti non udenti, l’assenza di sottotitoli impedirebbe di comprendere i contenuti mostrati nei video a luci rosse allo stesso modo di chi può sentire.

L’accusa risulta comprensibile riconoscendo che, nonostante i video in questione si basino sulle scene visive, la componente audio può essere altrettanto fondamentale per la fruizione.

Sezioni dedicate ai non udenti

All’uomo sordo autore della causa, il noto sito per adulti ha risposto ricordando che nel portale è già presente una sezione dedicata ai non udenti.

Il vice presidente del sito in questione ha specificato: “Generalmente non commentiamo queste accuse, ma cogliamo questa occasione per sottolineare che abbiamo un’intera sezione dedicata ai contenuti con sottotitoli”. Il sito aveva già provveduto nel 2018 a disporre contenuti a favore degli utenti con difficoltà uditive.