Tradisce la moglie con la suocera: 9 mesi dopo nasce il loro bambino

Tradisce la moglie con la suocera durante la luna di miele e dopo 9 mesi è nato il loro bambino. La sposa commenta: "Mi è caduto il mondo addosso"

Tradisce la moglie con la suocera durante la luna di miele alla quale anche lei era stata gentilmente invitata. Sarebbe dovuta essere la vacanza più bella della sua vita. Un momento indimenticabile da trascorre con relax e romanticismo in compagna del marito. Al contrario, la luna di miele di Lauren Walls si è trasformata in un incubo. Lei stessa ha raccontato l’accaduto. Mortificata e affranta, ha parlato del tradimento subito e ha espresso la profonda delusione che nutriva nei confronti dell’uomo che amava e della sua stessa madre. Eppure ha saputo perdonare, partecipando persino al loro matrimonio.

Tradisce moglie con la suocera in luna di miele

Subito dopo le nozze, la coppia di sposi è partita per godersi la loro fantastica luna di miele in tour per la contea di Devon.

O almeno così sperava la giovane donna. Con loro, anche la suocera, mamma di Lauren. I due avevano deciso di invitarla come gesto di riconoscenza e gratitudine nei suoi confronti. Era stata lei, infatti, a pagare parte del ricevimento e del viaggio.

Ha inizio così il calvario di Lauren, la quale molto presto si è accorta che il suo compagno era improvvisamente diventato schifo e riservato. Nel frattempo la sorella della sposa ha sbirciato sul cellulare della madre, venendo a conoscenza di alcune conversazioni poco formali tra la donna e suo genero. Due mesi dopo Paul ha deciso di fare chiarezza, rivelando la relazione extraconiugale con la signora Julie. 9 mesi più tardi i due sono persino diventati genitori.

Il racconto della giovane sposa

L’episodio risale all’ormai lontano 2004, ma Lauren ha deciso di raccontare quanto vissuto solo dopo 16 anni.

Al Daily Mail, infatti, ha spiegato: “Non potevo crederci, mi era caduto il mondo addosso: due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così. Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare alla figlia. Paul andava sempre molto d’accordo con mia madre e non avevo mai sospettato nulla: in fin dei conti, lei era sua suocera e lui semplicemente era sempre stato gentile con lei”.





Eppure, spazzata via la sofferenza iniziale, ha saputo porgere l’altra guancia. Infatti, ha raccontato: “C’è voluto molto tempo per superare tutto, ma alla fine, cinque anni dopo, sono andata anche al loro matrimonio. L’ho fatto solo per il bene della famiglia”. Lei non si è persa d’animo e, finita la storia con Paul, ha ripreso in mano la sua vita.

Ora al suo fianco ha un uomo che la ama davvero e i due hanno dei figli bellissimi. Lei stessa ha confidato: “Ho avuto la forza di andare avanti e ho un nuovo compagno, da cui ho avuto quattro figli”. Tuttavia, ha precisato: “La fiducia, di fronte a ciò che ho vissuto, non la riacquisterò mai del tutto ed è questo il lato peggiore di tutta la storia”.