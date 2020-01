Un bimbo di quattro anni di nome Cillian O'Driscoll è morto a causa di un'infezione virale mentre era al nido Kinder Care a Ballincollig.

È davvero terribile la storia che arriva dalla contea di Cork, dove un bimbo di quattro anni di nome Cillian O’Driscoll è morto a causa di un’infezione virale. Il piccolo è deceduto mentre era al nido Kinder Care a Ballincollig.

Bimbo muore all’asilo per un’infezione virale

Al bambino era stata diagnosticata una forma di autismo e per questo motivo gli era stata affidata una persona esperta che potesse seguirlo e prendersi cura di lui. In base alle prime ricostruzioni della vicenda, sembra che la sua maestra fosse andata via due ore prima della fine dell’orario. Il bambino aveva necessità di essere monitorato nel corso del sonno, ma purtroppo non è stato fatto. Se tutto questo non bastasse, sembra anche che che i dirigenti della scuola, incluso il proprietario, fossero fuori per un pranzo di Natale.

L’insegnante del bimbo ha dichiarato di aver lasciato Cillian O’Driscoll giocare su una casetta, per poi vederlo addormentare e monitorare fino a quando non ha concluso il suo turno alle ore 12.

Alle 14, poi, le maestre hanno contattato i genitori del bimbo per informare che il figlio era privo di sensi. Immediata la richiesta di aiuto, con i soccorritori che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i medici il piccolo sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco. Nel frattempo, comunque, gli agenti proseguono con le indagini per accertare le reali dinamiche della tragedia. Come riportato dal Mirror, infatti, i genitori del piccolo Cillian O’Driscoll ritengono che fosse compito delle insegnanti controllare che qualcosa non andava.