Julien è il bambino caduto in un pozzo in Spagna: i suoi genitori, che gli avevano promesso un fratellino, hanno perso un altro figlio.

Ennesima tragedia per la famiglia del piccolo Julen, il bambino caduto e morto in un pozzo in Spagna. Vicky e Josè, i genitori del piccolo hanno vissuto l’ennesimo dramma: l’altro loro figlio è morto prima di venire al mondo. Non ha fine il dolore per la famiglia che aveva già perso il primogenito, Oliver, morto nel 2017 per un arresto cardiaco all’età di 3 anni. C’era una piccola speranza per José Rossello e Victoria Garcia quando all’epoca il piccolo Julen aveva solo pochi mesi. Ma il corpo del piccolo caduto in un pozzo artesiano nella provincia di Malaga venne ritrovato senza vita dopo 13 giorni di ricerche. Ora, di nuovo, la famiglia ha perso il proprio figlio ancora in grembo.





Genitori di Julen: altro figlio morto

Era il 13 gennaio 2019 quando il piccolo Julen venne trovato morto nel pozzo nel quale era caduto in Spagna: i genitori vissero all’epoca un altro dramma per la perdita del secondo figlio.

Il piccolo rimase quasi due settimane nel pozzo, fino a quando i soccorritori lo ritrovarono senza vita. Tutto il mondo si era stretto attorno a quella famiglia avvolta dal dolore di un secondo dramma. Oliver, il primogenito, infatti, era già deceduto nel 2017 per un arresto cardiaco. Le speranze riposte quindi nel piccolo Julen si sono spente nel momento in cui è stato estratto il suo corpicino dal pozzo profondo 71 centimetri e con un diametro di 25 centimetri.

I genitori, però, si erano rialzati dalle due tragedie e avevano promesso l’arrivo di un fratellino che potesse porre fine al lutto che ha colpito la famiglia. La mamma, Victoria Garcia aveva annunciato la gravidanza con grandissima gioia. Fino a quando, purtroppo, ha perso il figlio che portava in grembo.