Un autobus è caduto in un pozzo in India dopo lo schianto con un tuk-tuk: nell'incidente hanno perso la vita 26 persone.

Sono almeno 26 i morti e 32 le persone rimaste ferite in un incidente in India: un autobus è precipitato in un pozzo dopo lo schianto con un tuk-tuk. Secondo le primissime informazioni, inoltre, nello schianto hanno perso la vita l’autista del pullman e una bambina di 7 anni. I soccorritori hanno cercato di estrarre le vittime dalle lamiere per tutta la notte, mentre una folla di curiosi accerchiava il luogo dell’incidente.





India, autobus precipita nel pozzo

Tragico incidente in India nella serata di martedì 28 gennaio: un autobus è caduto in un pozzo dopo essersi scontrato contro un tuk-tuk (risciò automatico). Lo schianto è avvenuto nel distretto di Nashik, nell’India occidentale, a 250 chilometri da Mumbai. Ci sono almeno 26 morti, tra i quali una bimba di 7 anni e l’autista del mezzo, e almeno una trentina di feriti.

I soccorritori hanno cercato di estrarre il maggior numero di persone vive dalle lamiere del mezzo e i lavori sono proseguiti per tutta la notte. Sul luogo dell’incidente, inoltre, sono accorsi molti curiosi che hanno accerchiato la zona.

“Trentadue feriti sono stati portati agli ospedali più vicini”, ha dichiarato ai media il portavoce della protezione civile Sachidanand Gawde. L’India è uno dei paesi nei quali si verificano il maggior numero di incidenti all’anno: si parla di 150 milioni di vittime. Ciò è dovuto alle condizioni nelle quali versano le strade, alla guida spericolata e alle cattive condizioni dei veicoli sulla strada.