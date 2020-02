La tempesta Ciara sta causando numerosi disagi in Gran Bretagna: a Londra sono moltissimi i voli cancellati da e per l'aeroporto di Heathrow.

Caos in Europa a causa della tempesta Ciara: i venti fortissimi con raffiche fino a 160 km/h stanno rendendo difficoltosa la circolazione di aerei e treni. In particolare, a Londra sono stati cancellati tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Heatrow, mentre in Germania rimangono fermi i treni per le tratte a lunga percorrenza. Alcuni utenti su Twitter stanno documentando le ultime ore nel Regno Unito. Dai commenti pare non si riesca nemmeno a camminare.





La tempesta Ciara ha investito tutta l’Europa e sta mettendo a dura prova la circolazione di aerei e treni soprattutto in Gran Bretagna e in Germania. A Londra sono tantissimi i voli cancellati a causa delle fortissime raffiche di vento (fino a 160 km/h). Il maltempo, però, ha contribuito a infrangere un record: i voli commerciali New York-Londra hanno registrato i tempi più brevi mai visti prima.

Un Boeing 747 della British Airways ha permesso il collegamento tra l’aeroporto newyorchese di Jfk e quello londinese di Heathrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 minuti stimate. Inoltre, due Airbus A350 della Virgin Atlantic hanno segnato rispettivamente 4 ore e 57 minuti e 4 ore e 59 per la stessa tratta.

In un video pubblicato dalla piattaforma Storyful, infine, si possono osservare tutti i disagi e i disastri della tempesta a Criccieth, nel Galles. Si tratterebbe di una delle regioni maggiormente colpite da Ciara. Il mare ingrossato dalla tempesta oltrepassa il molo e allaga le strade. A causa di queste forti raffiche, infine, l’Inghilterra sta registrando anche numerosi blackout oltre a problemi relativi al traffico e ai trasporti.