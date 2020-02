Coronavirus, Oms: “A rischio contagio due terzi della popolazione mondiale”

L'Oms lancia un allarme: il coronavirus potrebbe contagiare i due terzi della popolazione mondiale. I casi accertati ad oggi sono 60 mila.

Dopo aver modificato i criteri di conteggio delle infezioni, il bilancio delle vittime e dei contagi da coronavirus è aumentato notevolmente. Infatti, ad oggi sarebbero oltre 60 mila le persone infette, mentre sono saliti a 1483 le vittime per il Covid-19. Inoltre, il ministro della Salute italiano Roberto Speranza si è detto preoccupato per la possibile diffusione del coronavirus in Africa: le strutture sanitarie non reggerebbero alla diffusione dell’epidemia. Infine, arriva anche il monito dell’Oms: a rischio contagio per coronavirus sarebbero almeno due terzi della popolazione mondiale.

Coronaviurs, Oms: rischio contagio mondiale

“A rischio contagio due terzi della popolazione mondiale”, così si è espressa Ira Longini, consulente dell’Oms, riportando gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus, I casi accertati sono 60 mila ad oggi, ma le persone a rischio sono miliardi in tutto il mondo. Il picco dell’epidemia, secondo le stime arriverà a fine febbraio, ma resta alta l’allerta in moltissimi Paesi.

Nel frattempo, inoltre, il volo KC-767A dell’Aeronautica Militare è partito per riportare a casa Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per ben due volte a Wuhan.

L’arrivo è previsto per la mattinata di sabato 15 febbraio, intorno alle ore 7, a Pratica di Mare. A bordo del volo saranno presenti anche il personale sanitario specializzato e alcuni medici e infermieri dell’Esercito e dell’Aeronautica. All’arrivo in Italia, anche per Niccolò inizierà un periodo di Quarantena alla Cecchignola.

In Cambogia, invece, è iniziato lo sbarco dei passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Westerdam, mentre in Giappone si valuta se autorizzare la discesa degli anziani dalla Diamond Princess.