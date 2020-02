In Spagna un agente di Polizia ha salvato la vita ad un neonato in arresto cardiorespiratorio eseguendo il massaggio cardiaco per venti minuti.

Un neonato di soli due mesi è stato salvato in Spagna da un coraggioso agente di Polizia che, in attesa arrivassero i soccorsi, ha praticato il massaggio cardiaco al bimbo in evidente arresto cardiorespiratorio. L’episodio è avvenuto a Valencia nella serata del 16 febbraio, quando una madre ha iniziato a chiedere aiuto per suo figlio che aveva appena perso i sensi. Fortunatmente nei paraggi erano presenti due agenti di Polizia che sono subito accorsi per constatare le condizioni del piccolo.





Polizia salva neonato in Spagna

👏👏👏Salvar una vida siempre es gratificante, pero lo es especialmente cuando se trata de la de un #bebé. El pequeño, de 2 meses, se encontraba en parada cardiorespiratoria y uno de los agentes 👮‍♀️👮‍♂️ le practicó la maniobra #RCP Tras 20′ de reanimación, todo finalizó con una 😀💙 pic.twitter.com/VEywLLP9Mv — Policía Nacional (@policia) February 17, 2020

Resosi contro che il bimbo lottava tra la vita e la morte, uno dei due agenti ha subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco nel mentre che stava sopraggiungendo l’ambulanza. Dopo venti minuti il bambino ha ripreso a respirare in maniera autonoma ed è stato trasportato in ospedale dove secondo i medici le sue condizioni risultano buone.

Il piccolo dovrà però rimanere in osservazione ancora per qualche giorno.

Sul profilo ufficiale della Polizia spagnola è apparso il seguente messaggio in ricordo della piccola vita salvata dai due agenti: “Salvare una vita è sempre gratificante, soprattutto quando si tratta di quella di un bambino. Il neonato di 2 mesi era in arresto cardiorespiratorio e uno degli agenti ha eseguito la manovra di rianimazione cardio polmonare. Dopo 20 minuti di rianimazione, tutto è finito bene”.