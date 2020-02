Una donna italiana di 36 anni residente in Spagna è risultata positiva al coronavirus al rientro a Barcellona dopo un viaggio tra Bergamo e Milano.

Nuovo caso di coronavirus in Spagna, dove una donna italiana di 36 è risultata positiva a Barcellona dopo essere rientrata da un viaggio tra Bergamo e Milano. Le autorità sanitarie hanno confermato che si tratta del primo caso di coronavirus in Catalogna e in generale nella Spagna continentale e che la donna era da tempo residente in Spagna. Gli altri contagi registrati riguardano infatti la coppia di italiani in vacanza a Tenerife, nelle isole Canarie, e un uomo contagiato a Maiorca, nelle Baleari.

Coronavirus, primo caso a Barcellona

La notizia del contagio è stata riportata dal quotidiano catalano La Vanguardia, che ha specificato come la donna sia residente a Barcellona ma sia rientrata da poco da un viaggio nel Nord Italia. Si tratta del quarto caso di coronavirus registrato in Spagna, anche se sia questo che gli altri tre hanno coinvolto tutti cittadini stranieri.

Nella serata del 25 febbraio è infatti risultata positiva al virus anche la moglie del medico italiano contagiato 24 ore prima.

In vacanza a Tenerife, la coppia proveniva da Piacenza, zona molto vicina al focolaio di coroanvirus di Codogno. Al momento entrambi sono ricoverati in isolamento, mentre le autorità canarie hanno provveduto a porre di fatto in quarantena tutti gli ospiti dell’albergo dove alloggiavano.





I nuovi decessi in Italia

Nelle stesse ore si sono registrati in Italia altri tre decessi imputabili al coronavirus. Si tratta di tre persone molto anziane morte in Lombardia, più precisamente un 84enne della provincia di Bergamo, un 91enne di San Fiorano e una e un’83enne di Codogno. Gli ultimi due provenivano entrambi dai comuni della zona rossa.