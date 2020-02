Un donna italiana è stata trovata morta in un residence in Austria: nella struttura è scoppiato il panico per un sospetto di cornavirus.

Una donna di 56 anni proveniente da Udine è stata trovata morta nella stanza di un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria. Gli ospiti sono entrati nel panico dopo aver scoperto che il tampone effettuato sulla donna è risultato positivo: l’italiana morta in Austria potrebbe aver contratto il coronavirus. L’assessore alla Sanità della Carinzia, Beate Prettner, tuttavia, ha assicurato che “sono state intraprese tutte le misure necessarie”.

Mentre il numero dei contagi per Covid-19 in Italia ha superato quota 300, in Austria una donna italiana di 56 anni è morta in un residence: il rischio è quello di aver contratto il coronavirus. Da quanto si apprende, infatti, la signora risiedeva a Udine, in Friuli Venezia Giulia.

Nella serata di martedì 26 febbraio, però, avrebbe perso la vita in un complesso di appartamenti a Bad Kleinkirchheim in Carinzia, in Austria.

A confermare la notizia è stata l’agenzia Apa, che sottolinea anche che il medico di emergenza non ha escluso l’infezione da coronavirus. Il risultato del test, ancora in fase di verifica, dovrebbe arrivare nel pomeriggio di mercoledì. Il complesso residenziale, nel frattempo, è stato chiuso.





Tra gli ospiti del residence è scoppiato il panico al punto che sono dovute intervenire le autorità per rassicurare la popolazione. Le autorità austriache, con il supporto di quelle italiane, stanno cercando di rintracciare le persone entrate in contatto con la donna. Beate Prettner, assessore austriaco alla Sanità assicura che la situazione è sotto controllo.