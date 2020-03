Un'azienda petrolifera ha diffuso un adesivo con l'immagine di Greta Thunberg violentata. L'attivista: "Sono disperati".

Greta Thunberg, l’attivista diciassettenne che combatte per salvare il pianeta, è stata protagonista di un episodio a dir poco orribile: un adesivo, prodotto da un’azienda petrolifera, raffigurano la 17enne mentre viene violentata.

Adesivo con Greta Thunberg violentata

Un’immagine terribile quella che appare su alcuni adesivi, distribuiti come materiale promozionale da attaccare sui caschi, dall’azienda petrolifera X-Site Energy Services. Sugli sticker è raffigurata la diciassettenne Greta Thunberg, di schiena e senza vestiti, con il nome tatuato sulla schiena, come se fosse un marchio. Ciò che fa rabbrividire è che un uomo, dietro di lei, la sta afferrando per le trecce e la sta violentando.

Un’immagine ben diversa della giovane attivista, quella che siamo abituati a veder battere i pugni sul tavolo per difendere l’ambiente. Un’immagine di violenza carnale su una ragazzina di appena 17 anni, ma c’è chi non trova quest’immagine ripudiante. Come il direttore generale dell’azienda X-Site, Doug Sparrow, che si è detto consapevole dell’esistenza del violento adesivo con Greta Thunberg. Inoltre, quando gli è stato chiesto se fosse a conoscenza del disegno sullo sticker, rappresentante lo stupro di un minore, avrebbe risposto: “Non è una bambina, ha 17 anni“.

La risposta di Greta Thunberg

L’immagine, circolando sui social, è ovviamente subito arrivata all’attivista svedese, che ha risposto all’offesa sul suo profilo twitter. Nel post della Thunberg si legge: “Stanno diventando sempre più disperati.

Questo dimostra che stiamo vincendo”.