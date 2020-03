Anche il tenore Placido Domingo ha il coronavirus: sta bene ed è in auto isolamento con la sua famiglia.

Placido Domingo è risultato positivo ai test per il coronavirus. Ad annunciarlo è stato lui stesso sui propri canali social aggiungendo una raccomandazione, ovvero quella di rispettare le norme e stare in casa per fare in modo che l’epidemia rallenti più in fretta.

Coronavirus: Placido Domingo positivo

Il tenore ha voluto spiegare le varie fasi della sua malattia e le condizioni in cui si trova. Ha affermato di aver avuto i primi sintomi, vale a dire tosse e febbre, e di aver quindi chiesto che gli venisse effettuato il test per verificarne la positività. Questo ha rivelato che lui aveva contratto l’infezione e per questo dovrà stare in isolamento insieme a tutta la sua famiglia per il tempo necessario. Per il momento è in buone condizioni di salute così come i suoi parenti, di cui non ha specificato se vi sia qualcuno di contagiato.

Dopodiché ha rivolto una raccomandazione, ovvero quella di prestare estrema attenzione e seguire le linee guida fornite dal governo e dalle autorità sanitarie.

In primis quella di lavarsi spesso le mani e mantenere la dovuta distanza di sicurezza interpersonale ma soprattutto quella di rimanere a casa.





“Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale. Speriamo di poter tornare alla nostra normale vita quotidiana molto presto“, si lege in conclusione al suo post scritto in lingua spagnola. E ancora l’invito a spostarsi il meno possibile per stare al sicuro e proteggere non solo se stessi ma tutta la comunità.