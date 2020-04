Tragedia in Regno Unito, dove un bimbo di 5 anni positivo al coronavirus è morto nella giornata di sabato 4 aprile 2020.

Un bimbo di 5 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus in Regno Unito: ad annunciarlo è stato il dipartimento della Salute di Londra aggiungendo che probabilmente si tratta della più giovane vittima dell’infezione presente in Europa.

Coronavirus: bimbo di 5 anni morto

La comunicazione è giunta all’inizio della conferenza stampa quotidiana dove il segretario di gabinetto Michael Gove ha voluto ricordarlo facendo le condoglianze ai suoi genitori. “I nostri pensieri oggi sono anche con la famiglia del bambino di cinque anni tragicamente morto“, ha esordito. Ha poi spiegato che il piccolo aveva già patologie pregresse e che il virus ha contribuito ad aggravarle portandolo al decesso. Sulle sue generalità non ha aggiunto altro se non che è una delle 637 vittime registrate in Inghilterra dall’inizio dell’epidemia.

La precedente vittima più giovane conosciuta era un ragazzo di 13 anni, Ismail Mohamed Abdulwahab, sempre residente in Gran Bretagna.

Il suo funerale si è tenuto venerdì 3 aprile 2020 senza nessuno dei suoi familiari perché erano in isolamento dopo che due dei suoi fratelli hanno iniziato a manifestare sintomi tipici dell’infezione.

Il giocane era risultato positivo ai test una settimana prima, poco dopo essere stato ricoverato all’ospedale King’s College. Stando ai dati di sabato 4 aprile 2020, il Regno Unito conta complessivamente 41.903 persone diagnosticate positive tra cui 4.313 decessi (708 solo in giornata).