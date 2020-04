In Russia è morta giornalista di 36 anni, è la più giovane vittima del suo paese

In Russia una giornalista di soli 36 anni è morta a causa del coronavirus, diventando così la più giovane vittima del suo paese. Anastasia Petrova, questo il suo nome, era mamma single di due bambini: Ilya di 12 anni e Yaroslav di 10 anni. Lo scorso 23 marzo aveva iniziato ad avere i primi sintomi con febbre molto alta, mal di gola e forte tosse riconducibili al Covid-19 sopratutto perchè la donna aveva avuto per lavoro dei contatti con diverse persone che arrivavano dall’estero. Sui social aveva scritto: “Il mio medico mi ha detto di restare a casa per 14 giorni o almeno finché il risultato del mio test non dia esito negativo”, segnale del fatto che le stessa pensasse che si trattasse di una semplice influenza.



Coronavirus Russia, morta giovane giornalista

Poi il ricovero, il 24 marzo e il rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche.

É morta il 31 marzo, solo 8 giorni dopo essere stata trasferita in ospedale. Sui social ha aggiornato fino all’ultimo i propri lettori sullo stato della sua salute. “Sono venuti vicino al mio letto con un ventilatore molto professionale”, aveva scritto la giornalista in post. E poi: “Non sono ancora sicuri si tratti di Coronavirus. I medici hanno di deciso di portarmi qui a causa della situazione dei miei polmoni e della febbre alta”.





Successivamente è arrivata la positività, il rapido peggioramento e il suo ultimo messaggio, inviato all’amica Yulia con scritto: “Mi sento molto male”. É morta il giorno dopo. I suoi figli per fortuna sono risultati negativi.