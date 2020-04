Gli audio sono stati diffusi da Alarm Phone: "Minori a bordo senza acqua e né cibo".

Migranti, situazione straziante per gli occupanti dei barconi abbandonati in mare da ormai quattro giorni. “Ci sono morti a bordo, venite a recuperarci”, si sente in uno dei tanti audio diffusi da Alarm Phone. Dalle chiamate ricevute e dal monitoraggio effettuato dalla stessa Ong, si stima in un migliaio le persone messe in mare nell’ultima settimana. Cinque barconi sono arrivati da soli in Sicilia, l’ultimo lunedì 13 aprile a Portopalo con 77 persone a bordo mentre nella giornata di domenica, a Pozzallo, è arrivato un gommone con 101 persone che sono già state poste in quarantena in un centro tra Comiso e Ragusa. Il capo della protezione civile Borrelli ha firmato un’ordinanza che dispone l’invio di una nave con personale medico della Croce Rossa a bordo per ospitare i migranti che dovessero arrivare autonomamente nei prossimi giorni.

Migranti: “Ci sono morti a bordo”

I primi migranti ad essere trasbordati saranno quelli soccorsi una settimana fa dalla nave della Ong tedesca Alan Kurdi che nella serata di domenica è stata rifornita per la seconda volta di viveri dalle motovedette della Guardia costiera italiana.

Terminata la quarantena i 150 dovrebbero essere trasferiti subito in Germania. E in zona sar libica si sta dirigendo anche la Aita Mari, piccola nave di una Ong spagnola. Ma a far accapponare la pelle è uno dei tanti audio diffusi da Alarm Phone su Twitter.

Si sente la voce di una ragazza di 21 anni: parla francese e dice di essere incinta; la ragazza sta viaggiando con una bambina di sette anni e implora aiuto: “La bambina sta molto male, non c’è acqua né cibo. Ci dicono che vengono a prenderci ma non viene nessuno. Qualcuno può aiutarci per favore?”. Poi parla un uomo: “Ci sono due morti, aspettiamo da quattro giorni, ci sono bambini svenuti, non sappiamo dove siamo, abbiamo bisogno di aiuto subito.

Vi prego”.

Alle ore 15.50, le persone in pericolo ci dicono: “Siamo così stanchi. Ci sono 2 persone che hanno perso conoscenza. Non sappiamo se una di loro sia viva o morta. Abbiamo bisogno di acqua.” — Alarm Phone (@alarm_phone) April 12, 2020

Persone in stato di incoscienza

Una delle quattro barche, di legno, si è rovesciata ieri provocando un naufragio e confermato da Frontex. Non si è a conoscenza di quante siano le vittime e di quale delle quattro barche si tratti. “Sei persone in stato di incoscienza e una donna incinta. E stata richiesta assistenza medica urgente”. E quanto si apprende dalla nave Aita Mari che ha raggiunto il luogo del Mediterraneo in cui è avvenuto il naufragio. A darne notizia è Mediteranea Saving Humans.