Orrore a Londra: due bambini di 1 e 3 anni sono stati accoltellati e pugnalati a morte nella loro casa. Ferito anche un uomo di circa 40 anni.

Tragedia a Londra, dove due bambini sono stati pugnalati e accoltellati a morte nella loro casa. Da quanto si apprende sul luogo del crimine sarebbe stato trovato anche un uomo ferito con un coltello. Sono in corso le indagini per capire quale possa essere la dinamica di quanto accaduto. La bambina aveva un anno mentre il bambino ne aveva tre. Entrambi sono stati colpiti con un coltello fino a quando sono deceduti. Non ci sono ancora ricercati per quanto accaduto.

Londra, bambini pugnalati a morte

In una casa di Ilford, in Inghilterra, non lontano da Londra, due bambini sono stati pugnalati a morte e con loro è stato ferito anche un uomo. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, pare che le due piccole vittime siano state colpite con un coltello.

I due bambini avevano 1 e 3 anni e non erano estranei con l’adulto. Non appena giunti sul posto, inoltre, gli agenti hanno effettuato i primi rilievi, mentre le ambulanze hanno trasferito il ferito in ospedale. Le condizioni del 40enne non sarebbero note.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 17:30 di domenica 26 aprile. Da quanto si apprende, inoltre, la bambina di 1 anno sarebbe morta sul colpo, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe deceduto poco dopo in ospedale.





Indagini in corso

Sono in corso le opportune indagini sul caso ma al momento nessuna persona è indagata o ricercata per quanto accaduto. Jas Athwal, il leader del Consiglio di Redbridge, ha commentato la tragedia: “C’è stato un incidente a Ilford – ha scritto su Twitter -.

Due bambini sono deceduti e un’indagine è in corso. I miei pensieri vanno alla famiglia delle vittime e alla comunità che stanno soffrendo per questa indicibile tragedia”. “Chiediamo a tutti, per favore, di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile“, ha aggiunto infine.