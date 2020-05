Un bambino di 4 anni è morto in Francia con un trauma cranico sospetto: i medici hanno fatto ricadere alcuni dubbi sui genitori.

Il sospetto sulla morte di un bimbo di 4 anni è ricaduto sui genitori: incidente o violenza? Il bambino di appena 4 anni della Francia sarebbe arrivato in ospedale in condizioni molto gravi e avrebbe riportato un trauma cranico fatale. Stando a quanto hanno riferito i medici, il bimbo potrebbe essere stato picchiato, oppure aver subito accidentalmente un incidente. Lo scorso venerdì 1 maggio, infatti, il piccolo è stato portato in elicottero nell’ospedale di Rennes. Le sue condizioni all’arrivo dei soccorritori erano già troppo gravi. Nulla, infatti, è stato possibile per salvarlo.

Bambino di 4 anni morto in Francia

Una morte cerebrale quella del bambino di 4 anni che è morto in Francia nella giornata del Primo Maggio: i medici non sono riusciti a intervenire in tempo per salvarlo.

Scatta dunque il dubbio sulle cause del trauma cranico fatale che ha ucciso il piccolo: si tratta di un incidente o di una violenza domestica?

La madre naturale del bimbo ha 20 anni, mentre il padre che lo aveva in custodia ne avrebbe 28. La coppia non ha nessun precedente, ma è stata interrogata nel Commissariato di Polizia. Sono in corso le opportune indagini sul caso per capire come il piccolo abbia subito il trauma fatale. Nessuna pista dell’incidente è esclusa, nemmeno quella della violenza e quindi dell’omicidio.





La redazione locale del canale tv France 3 ha dichiarato che la coppia non ha ancora saputo fornire spiegazioni esaustive su quanto accaduto. Tutto questo potrebbe far propendere le indagini sull’ipotesi di violenza.