Dopo aver ingerito dell'alcol velenoso a un funerale, 42 persone sono morte per intossicazione.

Sono 42 le persone morte in Messico a seguito di un funerale dove è stato servito dell‘alcol velenoso durante la veglia funebre. È accaduto nello stato di Puebla, nel Messico centrale, dove, stando al rapporto aggiornato dalle autorità locali, ci sarebbero anche altre 11 persone ricoverate con gravi intossicazioni e in lotta tra la vita e la morte. In una nota municipio di Chiconcuautla, 200 chilometri a nord-est di Città del Messico, si apprende poi che le forze dell’ordine messicane hanno sequestrato circa 200 litri di alcol adulterato, ma non è stato fatto ancora alcun arresto in quanto non sarebbero stati ancora individuati i responsabili dell’accaduto.

Al momento se tiene registro de 54 personas intoxicadas, presumiblemente por consumir alcohol adulterado; se ha confirmado la muerte de 42 de ellas y 11 se encuentran graves en hospitalización.

Externamos nuestras condolencias a familiares y amigos. 📰 https://t.co/QmwMB7CyTE pic.twitter.com/fRvBK50POY — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 14, 2020

Alcol velenoso al funerale, morte 42 persone

David Mendez, funzionario dello stato di Puebla, ha chiarito come fossero state circa 80 le persone che avrebbero preso parte alla veglia funebre e che il numero di morti potrebbe purtroppo aumentare.

É stato lo stesso municipio di Chiconcuautla a chiedere a coloro che avevano ingerito la bevanda durante il funerale e che soffrivano di nausea, vomito o mal di testa di recarsi immediatamente all’ospedale più vicino.

Secondo una prima indagine ipotesi fornita dalle autorità locali, l’incidente potrebbe derivare indirettamente dall’emergenza coronavirus la quale ha portato alla carenza di diverse bevande alcoliche, specie di birra. Proprio la difficoltà nel reperirle, avrebbe indotto alcune persone a consumare alcol di origine sospetta o ad autoprodursi bevande alcoliche senza il rispetto dei criteri minimi di sicurezza. Proprio in tal senso lo step successivo per le autorità messicane sarò quello di andare ad analizzare l’alcol ingerito dai partecipanti alla veglia funebre e accertare la sua provenienza.