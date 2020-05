Il matrimonio tra Austin e Chantal, conosciuti durante una sparatoria avvenuta a Las Vegas nel 2017. Da quel momento non si sono più separati.

Il matrimonio tra Austin Monfort e Chantal Melanson, sposi a tre anni da quando si sono conosciuti durante una sparatoria a Las Vegas nell’ottobre del 2017, è la dimostrazione che l’amore può nascere da qualsiasi situazione.

Austin e Chantal, dalla sparatoria a sposi

I due si sono conosciuti ad un noto festival di musica country che si teneva a Las Vegas. Austin chiese subito a Chantal se volesse ballare. Lei rifiutò, ma dopo vari tentativi, si lasciò convincere. Dopo essersi scambiati i numeri, si rividero la sera dopo, allo stesso festival.

La tragedia al concerto

Ma durante il concerto, l’ex imprenditore immobiliare Stephen Paddock sparò diversi colpi di arma da fuoco in direzione della folla, da una finestra del 32º piano del Mandalay Bay Hotel. Paddock uccise 58 persone e ne ferì almeno un centinaio. Quella sera venne ricordata dall’opinione pubblica come la “strage di Las Vegas”.

Subito, Austin si premurò di proteggere Chantal dai proiettili, guidandola fuori dall’area concerti e fuggendo dai colpi di Paddock. “Mi sentivo al sicuro con lui, non volevo smettere di stargli vicino, mi ha salvato la vita”, ha rivelato Chantal.





La storia d’amore sui social

Una volta messi in salvo, i due ragazzi trascorsero la notte insieme per poi tornare la mattina seguente alle loro dimore. Da quel momento non hanno più smesso di sentirsi: si sono fidanzati nel marzo del 2019 e l’8 maggio 2020 fa si sono sposati.

La cerimonia, avvenuta a San Diego, non è stata proprio come se la immaginavano: intima, solo loro due e un fotografo. A causa del Coronavirus hanno dovuto rinviare i festeggiamenti con tutti gli invitati previsti. Malgrado ciò, come descritto nella pagina Instagram Tragedytolove, tenuta da entrambi, “Ci sono così tante cose per cui siamo grati: il visto approvato, la quarantena passata nello stesso paese e l’enorme sostegno che abbiamo ricevuto per via della nostra vicenda”