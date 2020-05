Una soluzione bizzarra ma alquanto efficace, in alcun modo contraria alle misure imposte per il distanziamento sociale.

Per ovviare al problema del coronavirus, Tim Pelc, prete di detroit (Usa) ha deciso di spruzzare l’acqua santa ai fedeli con una pistola d’acqua giocatolo. Un’idea autorizzata persino dal medico. In poche ore le immagini del prete con pistola, guanti e mascherina sono diventate virali sui social. Anche le dirette streaming delle sue messe saranno trasmesse dopo la fine della pandemia.

Prete spruzza acqua con pistola

Le immagini del suo gesto sono diventate virali in poco tempo, ma Tim Pelc, prete di 70 anni di Detroit (Usa) ha dovuto trovare un’idea originale come spruzzare acqua da una pistola pur di svolgere le funzioni religiose in parrocchia.

Una soluzione bizzara che Pelc ha dovuto improvvisare pur di ovviare al problema del distanziamento sociale imposto dalle misure restrittive. E così, con una visiera di protezione e guanti in lattice, si è sistemato in strada a benedire i fedeli comodi nelle loro vetture.





Benedizione virale

La scelta di questa strana ma efficace benedizione ha messo d’accordi tutti, visto che il medico avrebbe rilasciato un certificato in cui accertava la correttezza del gesto in quell’ottica di ferrea prevenzione dovuta all’emergenza sanitaria.

Un parrocchiano, Larry Peplin, ha scattato le foto che in poco tempo sono diventate virali. “Le persone volevano vedere un aspetto positivo di ciò che sta accadendo nel mondo“, ha commentato Christine Busque, che gestisce la pagina Facebook della parrocchia.

In attesa di tornare alla normalità, Pelc si era adattato con la diretta streaming e registrazione delle sue messe. Dirette anch’esse divenute talmente popolari da poter essere riviste anche al termine della pandemia.