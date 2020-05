Negli Usa la pandemia Coronavirus miete vittime, circa 100mila, e Donald Trump gioca a golf. In un video diffuso sotto forma di spot propagandistico dall’avversario politico Joe Biden, si vede infatti il Presidente intento a godersi il suo hobby.

“Quasi 100mila americani sono morti, i numeri continuano a crescere eppure il Presidente gioca a golf”, recita la campagna di Biden. “Governare un Paese è molto di più che twettare dal golf cart. Significa prendersi la responsabilità di decisioni che avranno effetti anche sul mondo”, ha scritto su Twitter l’avversario politico di Trump.

The presidency is about a lot more than tweeting from your golf cart. It requires taking on the ultimate responsibility for the biggest decisions in the world. Donald Trump simply wasn’t prepared for that. I promise you I will be.

Il Presidente degli Usa ha ribattuto, sempre sul noto social network, specificando che nel video viene mostrato mentre gioca a golf per la prima volta in quasi 3 mesi. “Barak Obama giocava sempre, viaggiava a bordo del 746 per recarsi sui campi alle Hawaii”, ha aggiunto, “Quello che non sapete è che lo stesso Joe Biden si gode costantemente le sue vacanze, rilassandosi e complottando con altri Paesi”.

Sleepy Joe’s representatives have just put out an ad saying that I went to play golf (exercise) today. They think I should stay in the White House at all times. What they didn’t say is that it’s the first time I’ve played golf in almost 3 months, that Biden was constantly…..

Un altro dettaglio che salta subito all’occhio, durante il video di Trump che gioca a golf, è la mancanza di mascherina e del rispetto del distanziamento sociale. Ormai è noto infatti che non sia solito indossare DPI, abitudine spezzata però durante una sua visita presso gli stabilimenti Ford.

Il Presidente infatti viene ripreso mentre si trova sul campo del Trump National Golf Club a Sterling, Virginia, come se non fosse in atto una pandemia globale, stringendo mani ai presenti presso il golf club e avvicinandosi a loro. La battaglia fra lui e l’avversario Joe Biden è più accesa che mai e si svolge su Twitter, a colpi di post velenosi.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.

Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA

— Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020