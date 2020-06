Donald Trump ha asserito che la sua amministrazione ha fatto per gli afroamericani più di tutte le altre dopo quella di Lincoln.

Mentre nelle città statunitensi continuano le proteste e le manifestazioni per la morte di George Floyd, Donald Trump ha affermato di aver fatto più lui per gli afroamericani che qualsiasi altro presidente dopo Abraham Lincoln. Tra le altre cose, quest’ultimo nel 1863 firmò il proclama di emancipazione con cui dichiarò liberi gli schiavi negli stati confederati e aprì la strada alla ratifica del tredicesimo emendamento, quello che abolì la schiavitù.

Trump sugli afroamericani

In una serie di tweet, il tycoon ha enumerato i successi ottenuti sul fronte del lavoro, della giustizia e dell’economia. Ha infatti citato il lavoro svolto dalla sua amministrazione per attuare la riforma della giustizia penale e stabilire agevolazioni fiscali, finanziamenti per le università e programmi di studio alternativi.

Ha poi menzionato il fatto che durante il suo mandato si è raggiunto il più basso tasso di disoccupazione, povertà e criminalità all’interno della la comunità afroamericana. “E il meglio deve ancora venire“, ha dichiarato. Alla sua attività ha contrapposto quella di “Sleepy Joe“, vale a dire il suo avversario democratico alle prossime elezioni, che a suo dire è in politica da quarant’anni senza aver fatto nulla.

“La debolezza non batterà mai anarchici, saccheggiatori o criminali. E Joe è stato politicamente debole per tutta la vita“, ha concluso.

Poco prima che Trump esprimesse queste osservazioni, le forze dell’ordine hanno allontanato con forza i manifestanti presenti a Lafayette Square nei pressi della sua residenza. Rimane ancora valido il coprifuoco in tutta la città così come a New York, previsto dalle 20 alle 5 del mattino.