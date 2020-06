La figlia di George Floyd, afroamericano morto a seguito di un arresto a Minneapolis, Usa, ricorda il padre come un eroe.

George Floyd ha una figlia, che ora non potrà più vedere perché è morto, soffocato durante l’arresto avvenuto a Minneapolis, sotto il ginocchio di un agente di Polizia. “Voglio che la gente sappia che mi manca tanto il mio papà”, ha detto Gianna Floyd, 6 anni.

La figlia di George Floyd ricorda il padre

Il drammatico fatto ha letteralmente sconvolto l’America e il mondo intero, facendo sì che si scatenassero proteste ovunque, alcune anche molto violente. La piccola Gianna è all’oscuro della dinamica della morte del padre, com’è giusto che sia vista la sua tenera età.

“Non sa ancora cosa è successo. Le ho detto che suo padre è morto perché non poteva respirare“, ha spiegato la madre, Roxie Washington, in un’intervista rilasciata al canale televisivo Abc.

La piccola, durante la medesima intervista, ha detto ai giornalisti che da grande vorrebbe fare il medico per poter aiutare gli altri.

L’ex moglie: “Gli agenti se lo sono preso”

In lacrime, l’ex signora Floyd ha dichiarato: “Lo hanno strappato alla nostra piccola. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha più un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l’accompagnerà mai all’altare”. La bimba è stata protagonista di un toccante video diffuso sui social network, nel quale si trova seduta sulle spalle di Stephen Jackson, ex star NBA, ed esclama: “Papà ha cambiato il mondo!”, frase poi ripetuta dall’atleta.

“Se avrà un problema e avrà bisogno di suo padre non potrà più chiedere di lui. Volevo che tutti sapessero che questo è quello che gli agenti si sono presi”, ha concluso la madre della piccola Gianna, durante l’intervista per Abc.