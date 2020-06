Forte scossa di terremoto in Cile nella giornata del 3 giugno 2020.

Terremoto in Cile oggi mercoledì 3 giugno. Forte sisma nel nord del Cile rivelata dalla sala Ingv di Roma nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020. Un terremoto di magnitudo Mwp 6.7 è avvenuto nella zona del Nord del Cile. Queste le coordinate geografiche del sisma: (lat, lon) -23.04, -68.49 ad una profondità di 20 km.

L’allarme è stato lanciato anche su Twitter dai residenti del Nord del Cile che hanno fortemente avvertito la scossa di terremoto. Secondo le prime informazioni arrivate dalle cronache locali il sisma è stato percepito nella zona di Antofagasta con una profondità di 148 chilometri. Il terremoto in Cile di mercoledì 3 giugno è stato registrato alle ore 4:35 cilene, le 9:35 in Italia.

Terremoto in Cile oggi

Il terremoto in Cile è stato segnalato da moltissimi cittadini dell’area del Nord del Paese. Fortunatamente, comunque, la magnitudo di 6,7 non rientra nei casi di allerta tsunami.

Secondo il servizio idiografico e oceonografico non sussistono i requisiti per generare un maremoto lungo la costa del Nord del Cile.





Al momento, inoltre, in seguito al terremoto del Cile di mercoledì 3 giugno con una magnitudo pari a 6,7, non si registrano danni a cose o persone: non ci sono feriti né morti in seguito al sisma che ha colpito il Nord del Cile.