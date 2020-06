Trovato un sospettato per la scomparsa della piccola Madeleine McCann: un uomo tedesco, incarcerato in Germania.

Svolta nel caso Madelein McCann, c’è ora un sospettato rapitore. La bimba inglese aveva solo 3 anni quando scomparve nell’estate del 2007, mentre era in vacanza a Praia de Luz, Portogallo, insieme ai genitori. A seguito delle indagini, la Polizia avrebbe individuato come potenziale responsabile un uomo tedesco, che attualmente si trova in carcere in Germania.





Caso Madeleine McCann: c’è un sospettato

Secondo The Guardian, il sospettato ebbe una conversazione telefonica nei pressi dell’appartamento dove Madeleine e la famiglia alloggiavano, 13 anni fa. In quel momento la piccola si trovava in casa e stava dormendo con i fratellini, mentre i genitori erano a cena con amici in un ristorante distante poche centinaia di metri.

Madeleine e i fratelli erano stati lasciati soli perché ad intervalli regolari, durante la cena, qualcuno tra i commensali andava a controllare che stessero bene. Ai tempi il sospettato, oggi 43enne, viveva in un camper e secondo gli inquirenti girovagava per la zona dell’Algarve. La Polizia ha identificato il numero di telefono da cui l’uomo venne chiamato, chiedendo informazioni a chiunque conoscesse tale recapito.

Comportamenti sospetti

L’uomo possiede una Jaguar immatricolata in Germania, che si trova però in Portogallo, e il giorno dopo la scomparsa della bimba la vettura venne registrata sotto nuovo nome in territorio tedesco.

Fra i numeri di telefono recuperati dalle forze dell’ordine ci sono quello utilizzato dal sospettato e un altro, dal quale una persona lo chiamò il 3 maggio 2007 dalle 19:32 alle 20:02, poche ore prima della scomparsa di Madeleine McCann. A chiunque fornirà ulteriori informazioni utili alle indagini, la Polizia consegnerà una ricompensa di 20mila sterline.