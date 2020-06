Morto Philip Clements, ex prete di veneranda età sposatosi con un giovane modello rumeno, che ora diventa ricco per l'eredità.

Morto ex prete a Bucarest, l’uomo aveva sposato un modello rumeno che ora otterrà la sua piena eredità. Aveva 81 anni quando è spirato presso un ospedale della capitale della Romania, un passato come parroco alle spalle e il coming out che lo aveva posto per un attimo sotto i riflettori del mondo.





Ex prete morto, il marito eredita tutto

Il 27enne Florin Marin ora è rimasto vedovo, racconta al Daily Mail di aver pianto per due giorni la morte del marito, ma adesso è stanco di mostrarsi triste e vorrebbe solo godersi la sua eredità.

L’ex prete Philip Clements ha lasciato lui 150mila sterline dell’assicurazione sulla vita, una casa da 100mila sterline intestata prima di morire ed una pensione da 2mila sterline al mese.

Non è stato il Coronavirus ad uccidere Clements, che era stato trasferito in ospedale dopo giorni in cui non si sentiva bene. Stando a quanto dichiarato alla stampa, è stato proprio il giovanissimo marito a costringerlo al ricovero, per cercare di salvaguardare la sua precaria salute.

Oltre 50 anni di differenza d’età

Una volta trasferito presso il reparto di cardiologia, l’ex prete 81enne è purtroppo morto dopo essere entrato in coma. “Ho pianto la sua scomparsa, ma due giorni sono sufficienti”, racconta Florin Marin, “Philip non avrebbe voluto che soffrissi, ma che fossi felice”.

La coppia si era conosciuta anni fa sul web, nonostante ai tempi Clemens vivesse a Dover, Inghilterra. Il matrimonio ha avuto luogo nel 2017, ma vivono separati da quando il giovane modello ha trovato lavoro nel suo Paese natale.

“Odio quando non siamo insieme, ma lo abbiamo accettato e ora siamo più forti come coppia, possiamo anche vivere separati”, aveva confidato l’anziano al Mirror.